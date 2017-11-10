Тульская делегация поздравила экипаж подводной лодки «Тула» в Северодвинске

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Тульская делегация посетила Северодвинск. На днях экипаж ракетного подводного крейсера стратегического назначения Северного флота «Тула» отметил 30-летие со дня первого подъема Военно-морского флага на корабле и вступления его в боевой состав ВМФ.

Торжественные мероприятия, посвященные юбилею, прошли в Северодвинске на территории Центра судоремонта «Звездочка», где на атомной подводной лодке завершаются плановые работы по ремонту и модернизации.

Во главе тульской делегации был заместитель главы администрации города Владислав Галкин.

– Туляки гордятся, что именем их родного города названа подводная лодка с героической историей, доблестным настоящим и славным будущим. И рады, что наша дружба с годами крепнет. О чем говорит подписанное в сентябре 17 года соглашение о дальнейшем сотрудничестве, – отметил Владислав Станиславович.

Затем выступили тульские коллективы: народный хореографический ансамбль «Варенька», народный ансамбль «Субботея», ансамбль эстрадного танца J-STRIKE, гармонист Александр Федосеев, вокалисты Евгения Карнова, Сергей Кочетков, Анна Кузьмищева и Святослав Лобан. Также экипаж поздравили члены тульского отделения мотоклуба «Ночные волки».

В знак благодарности экипаж подводной лодки передал в дар музею тульского молодежного патриотического центра «Юнга» мебель для обустройства кают-компании.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667 БДРМ «Тула» был построен на предприятии Севмаш в Северодвинске в 1987 году.

5 ноября он был зачислен в состав Северного флота. 21 августа 1995 года крейсер получил наименование «Тула», в связи с установлением шефских связей с администрацией Тульской области.

За время службы крейсер прошел сотни тысяч миль, выполнил задачи дальних походов и боевых дежурств, выполнил десятки успешных пусков межконтинентальных баллистических ракет в том числе, залповую стрельбу по боевому полю Кура на Камчатке и стрельбу на максимальную дальность МБР «Синева» из акватории Баренцева моря в Тихий океан.

После окончания заводского ремонта РПКСН «Тула» продолжит службу в составе подводных сил Северного флота, как составляющая часть морских стратегических ядерных сил государства.