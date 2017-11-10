новости
новости
Регистрация
В Туле состоится общественный форум «Гражданское общество – 71»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Туле состоится общественный форум «Гражданское общество – 71»

Мероприятие состоится в музейно-выставочном комплексе городского кремля.

Цель форума – совершенствование механизмов взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций для решения главных социально-экономических задач города. В рамках форума пройдут панельные дискуссии, секции и мастер-классы, участие в которых примут ведущие специалисты и эксперты в различных областях деятельности.

Кроме того, там состоится VII ежегодная выставка-ярмарка общественно значимых проектов и услуг общественных объединений. Некоммерческие организации смогут презентовать свои социально значимые проекты широкой аудитории, познакомиться с потенциальными инвесторами из бизнес-сообщества и договориться о сотрудничестве.

К участию в Тульском городском общественном форуме «Гражданское общество – 71» приглашаются представители некоммерческих организаций, органов муниципальной и региональной власти и территориального общественного самоуправления. Зарегистрироваться можно здесь. Телефоны для справок: 30-64-31, 30-72-28.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:33 0
Другие статьи по темам
Событие
общественный форумобщественные активистыфорум Гражданское общество 71
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Минтруд назвал регионы с самым высоким уровнем безработицы
Минтруд назвал регионы с самым высоким уровнем безработицы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.