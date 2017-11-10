В Туле состоится общественный форум «Гражданское общество – 71»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Цель форума – совершенствование механизмов взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций для решения главных социально-экономических задач города. В рамках форума пройдут панельные дискуссии, секции и мастер-классы, участие в которых примут ведущие специалисты и эксперты в различных областях деятельности.

Кроме того, там состоится VII ежегодная выставка-ярмарка общественно значимых проектов и услуг общественных объединений. Некоммерческие организации смогут презентовать свои социально значимые проекты широкой аудитории, познакомиться с потенциальными инвесторами из бизнес-сообщества и договориться о сотрудничестве.

К участию в Тульском городском общественном форуме «Гражданское общество – 71» приглашаются представители некоммерческих организаций, органов муниципальной и региональной власти и территориального общественного самоуправления. Зарегистрироваться можно здесь. Телефоны для справок: 30-64-31, 30-72-28.