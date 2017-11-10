В Туле проходит Кубок России по тяжелой атлетике среди ветеранов

Фото Алексея Пирязева.

На несколько дней Тула стала столицей тяжелой атлетики — в нашем городе проходит 22-й Кубок России по этому виду спорта среди ветеранов. Турнир сам по себе необычный — не часто встретишь пожилых людей, которые поднимают штанги по 100 кг!

На соревнования съехались участники со всей России: это и Московская область, и Ленинградская, и Свердловская, и Костромская, Татарстан, Ханты-Мансийск, Ингушетия…

Участники выступают в нескольких возрастных категориях: 40−45, 55−59, 60−64, 65−69 и т. д. Самая старшая группа — 85+, а самому старшему спортсмену — 87 лет! Впечатляет, правда?

Борис Викторович Серёгин, президент Федерации тяжелой атлетики Тульской области:

Борис Серёгин - Тяжелая атлетика — достаточно сложный вид спорта, но и в то же время он дает возможность всем себя показать. На этих соревнованиях Тульскую область представляют 11 участников из Заокского, Донского, Алексина, Черни… Они выступают в возрастных категориях до 75 лет. Вчера наши спортсмены взяли 2 золота, а сегодня еще и серебро.

Интересно, что на этом соревновании уже побит рекорд — количество участников перевалило за 200. Ранее на Кубок приезжали максимум 170 человек.

По словам Бориса Викторовича, для Тулы этот турнир значимое событие. Ведь Федерация возобновила свою работу только в 2012 году.

- За эти 5 лет многое поменялось, — говорит Серёгин. — У меня достаточно сильный тренерский состав, есть четыре судьи Всероссийской категории. Появились кандидаты в мастера спорта и мастера спорта.

Наблюдать, как ветераны поднимают штанги — дополнительный стимул для молодежи. Некоторые участники приезжают на соревнования со своими воспитанниками и показывают личный пример. Несмотря на возраст, спортсмены всё равно волнуются перед выходом.

Myslo пообщался со спортсменами. Примечательно, что в Кубке участвуют и женщины.

Светлана Кондратьева, Красноярский край:

Светлана Кондратьева - Я участвую в весовой категории до 58 кг — рывок и толчок. По сумме двоеборья заняла второе место. Почему стала заниматься этим видом спорта? Мне просто стало очень интересно! Чисто женское любопытство. Занимаюсь уже третий год. К сожалению, семья не всегда меня поддерживает в этом, чаще не понимает. Но мне нравится тяжелая атлетика, вижу больше плюсов, чем минусов.

Геннадий Родичкин, Чернь:

Геннадий Родичкин - Тяжелой атлетикой занимался четыре года. А потом как-то не получалось, и я забросил этот спорт. Около 25 лет не держал штангу в руках! А буквально два месяца назад мне знакомые предложили поучаствовать в Кубке, я решил попробовать. Особо и не готовился, некогда было. Сейчас выступаю в категории до 105 кг.

Владимир Дьяченко, Ставропольский край:

Владимир Дьяченко - Такие соревнования нужно пропагандировать среди молодежи. Чтобы они видели, как мы в таком возрасте показываем неплохие результаты. Сам выход пожилого человека на помост делает такую рекламу — здорового образа жизни. Это нас стимулирует. Хочу отметить, что на Кубке очень хорошо всё организовано: и транспорт, и питание, и разминочный процесс. Всё это на высоком уровне. Я в первый раз в Туле. Город особо не видел, но прошелся по проспекту и мне понравилось отношение людей — помогают, подсказывают. Большое им спасибо!

Соревнования проходят в манеже «Арсенала» и продлятся все выходные. Закрытие Кубка будет 12 ноября. Вход свободный. Приходите поддержать спортсменов!