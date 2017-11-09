ЛиАЗ прокомментировал возгорание пассажирского автобуса под Тулой

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

5 ноября около шести вечера в деревне Мыза во время движения загорелся пассажирский автобус «Тула-Малахово». Возгорание произошло в моторном отсеке задней части транспортного средства. К счастью, никто не пострадал. Пассажиры успели выбраться из горящего автобуса.

Пресс-служба Ликинского автобусного завода прокомментировала происшествие:

– Причины возгорания сейчас выясняют наши эксперты. Данный автобус — 2006 года выпуска. Как показывает практика, запас прочности конструкции автобусов старше 10 лет снижается в 1,5-2,5 раза, что увеличивает риск внезапного выхода из строя узлов и агрегатов.

Старые автобусы, независимо от марки и производителя, не соответствуют современным нормам безопасности.

Данное происшествие — очередное свидетельство того, что органы государственной власти России, отвечающие за безопасность транспортных перевозок в стране, недооценивают степень рисков, связанных с работой старых автобусов: законодательных ограничений по возрасту эксплуатации автобусов в нашей стране до сих пор нет.