ЛиАЗ прокомментировал возгорание пассажирского автобуса под Тулой
Специалисты выясняют причины происшествия.
5 ноября около шести вечера в деревне Мыза во время движения загорелся пассажирский автобус «Тула-Малахово». Возгорание произошло в моторном отсеке задней части транспортного средства. К счастью, никто не пострадал. Пассажиры успели выбраться из горящего автобуса.
Пресс-служба Ликинского автобусного завода прокомментировала происшествие:
– Причины возгорания сейчас выясняют наши эксперты. Данный автобус — 2006 года выпуска. Как показывает практика, запас прочности конструкции автобусов старше 10 лет снижается в 1,5-2,5 раза, что увеличивает риск внезапного выхода из строя узлов и агрегатов.
Старые автобусы, независимо от марки и производителя, не соответствуют современным нормам безопасности.
Данное происшествие — очередное свидетельство того, что органы государственной власти России, отвечающие за безопасность транспортных перевозок в стране, недооценивают степень рисков, связанных с работой старых автобусов: законодательных ограничений по возрасту эксплуатации автобусов в нашей стране до сих пор нет.