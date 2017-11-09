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В сквере «Тульское чаепитие» появилась детская площадка
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В сквере «Тульское чаепитие» появилась детская площадка

В центре площадки посадят живую ель.

В сквере «Тульское чаепитие» обустраивают детскую площадку. Работы ведутся по инициативе губернатора региона Алексея Дюмина. Установкой занимаются специалисты подрядной организации из Санкт-Петербурга.

В сквере на пересечении улиц Октябрьской и Пузакова устанавливают 11 композиций из полимерного материала. Работы планируется завершить до конца следующей недели.

В центре детской площадки посадят живую ель.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:00 +4
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