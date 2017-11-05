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Под Тулой сгорел автобус
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

Под Тулой сгорел автобус

К счастью, никто не пострадал.

Сегодня, 5 ноября, в 17.53 в службу спасения сообщили о возгорании автобуса «Лиаз-5256», расположенного в д. Мыза. Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через семь минут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, в 18.03 огонь был потушен. Пострадавших нет.

В результате происшествия автобус выгорел полностью. Причина пожара устанавливается.

сегодня, в 21:10 0
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