Под Тулой сгорел автобус

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 5 ноября, в 17.53 в службу спасения сообщили о возгорании автобуса «Лиаз-5256», расположенного в д. Мыза. Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через семь минут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, в 18.03 огонь был потушен. Пострадавших нет.

В результате происшествия автобус выгорел полностью. Причина пожара устанавливается.