Фото предоставлено участниками.
Туляки выступили на турнире по рубке шашкой в Московской области
Наша команда показала достойные результаты.
В Воскресенске на стадионе «Химик» прошел Кубок чемпионов Федерации рубки шашкой «Казарла» по итогам второго спортивного сезона (2015−2017).
В соревнованиях приняла участие и команда из Тульской области. Туляк Александр Яковлев стал лучшим в рубке лозы на мощность.
Главный приз, большой Кубок Чемпионов из чистого серебра, увез с собой Сергей Епонешников — мастер-наставник Тульского регионального отделения Федерации рубки шашкой «Казарла».
Рубка шашкой — традиционный для многих народов России вид спорта, который активно развивается в последние годы. Занятия с шашкой формируют волевые качества и способствуют физическому развитию спортсменов, приобщают к традиционной мужской культуре казаков.
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