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Погода в Туле 8 ноября: тепло, лёгкий ветер и без осадков

Погода в Туле 8 ноября: тепло, лёгкий ветер и без осадков

Синоптики обещают утром гололедицу и туман. Атмосферное давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность с прояснениями.

Ночью местами небольшие осадки – дождь, мокрый снег (по данным сайта Метеоинфо до 1 мм). Ночью и утром возможна гололедица. Местами туман.

Днём без осадков. Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -2 до +3, днём довольно тепло – до +6. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 750-755 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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