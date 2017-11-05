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Алексей Дюмин поздравил «Арсенал» с победой над «СКА-Хабаровск»

Алексей Дюмин поздравил «Арсенал» с победой над «СКА-Хабаровск»

Канониры одержали победу со счетом 1:2.

5 ноября в Хабаровске прошёл матч 16-го тура Чемпионата РФПЛ. «СКА-Хабаровск» принимал тульский «Арсенал».

Счёт в матче был открыт на 5-й минуте, гол забил нападающий «Арсенала» Эванс Кангва. На 33-й минуте «СКА-Хабаровск» смог отыграться. Финальная точка в матче была поставлена на 86-й минуте, канониры забили ещё один гол и выиграли со счётом 2:1.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил болельщиков и игроков с победой:

- Этот успех показал, что команда продолжает набирать обороты. Футболисты продемонстрировали боевой настрой и заслуженно одержали победу.

 
сегодня, в 15:21 +2
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