Алексей Дюмин поздравил «Арсенал» с победой над «СКА-Хабаровск»

5 ноября в Хабаровске прошёл матч 16-го тура Чемпионата РФПЛ. «СКА-Хабаровск» принимал тульский «Арсенал».



Счёт в матче был открыт на 5-й минуте, гол забил нападающий «Арсенала» Эванс Кангва. На 33-й минуте «СКА-Хабаровск» смог отыграться. Финальная точка в матче была поставлена на 86-й минуте, канониры забили ещё один гол и выиграли со счётом 2:1.



Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил болельщиков и игроков с победой:

- Этот успех показал, что команда продолжает набирать обороты. Футболисты продемонстрировали боевой настрой и заслуженно одержали победу.