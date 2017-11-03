В поселке Ленинский открылся фельдшерский пункт

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Он будет обслуживать более 2 000 человек.

3 ноября в поселке Ленинский Большой Тулы открылось новое подразделение районной больницы — современный фельдшерский пункт. Медицинское учреждение будет обслуживать около 2 000 жителей поселка. Прием будут вести врач-терапевт, врач-педиатр и фельдшер. Помимо кабинетов врачебного приема будут работать кабинеты вакцинопрофилактики, ЭКГ и процедурный.

Здесь пациентам будут оказывать первичную доврачебную и неотложную помощь. Прием будет проводиться по графику два раза в неделю по адресу: пер. Советский, 9. Телефон регистратуры для вызова врача на дом (4872) 72-52-93.