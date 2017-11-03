В Ефремове благоустроили набережную реки Красивая Меча

Фото Юлии Гришиной

2 ноября у жителей Ефремова появился еще один повод для гордости — благоустроенная набережная реки Красивая Меча.

Еще полгода назад это был заросший склон, а на реку можно было посмотреть только со старой разбитой дорожки.

Идея преобразить это место появилась у жителей уже давно. На общественных обсуждениях ефремовцы выбрали дизайн, и весной этого года тульские архитекторы Сергей Царапов и Сергей Губанов разработали проект.

Сергей Царапов и Сергей Губанов

– Здесь была очень красивая река и совершенно неблагоустроенный склон — просто спуск к воде и небольшая разбитая асфальтовая дорожка, ведущая к купели. Мы учли особенности ландшафта и уровень разлития реки, и, конечно, пожелания жителей Ефремова. И уже через полтора месяца проект был готов.

В июле были заключены контракты на благоустройство. Для подрядчика был определен срок сдачи работ — 21 ноября, но удалось закончить набережную раньше. И вот 2 ноября на торжественной церемонии открытия собрались сотни жителей, заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, глава администрации города Сергей Балтабаев, глава МО город Ефремов Алексей Богатырев, члены партии «Единая Россия», при участии которой проект реализуется в регионе.

Сергей Егоров – Отрадно, что реализация проекта по созданию комфортных условий проживания в нашем регионе происходит при участии жителей. Все вместе мы сможем сделать нашу жизнь лучше, повысить уровень благоустройства. Уверен, что набережная станет жемчужиной Ефремова, любимым местом всех горожан и основанием для дальнейшего развития исторической части Ефремова.

По словам Сергея Егорова, благоустроенная набережная представит Тульскую область на «Конкурсе по отбору лучших практик по благоустройству, реализованных в 2017 году в субъектах РФ» Минстроя России.

На благоустройство Стрелецкого моста на набережной главной водной артерии города было потрачено свыше 11 млн рублей. Жители Ефремова уверены, что это место станет знаковым.

Екатерина Мищерикова – Изначально это был обычный бугор, а вот вид открывался действительно очень красивый. Теперь все изменилось до неузнаваемости! В соцсетях все только и обсуждают, что у нас появилось еще одно красивое место. Думаю, оно станет любимым для свиданий влюбленных и для молодоженов в день свадьбы.

Виктор Иванов – Раньше здесь было неуютно и, прямо скажем, печально. Теперь набережную не узнать. Здесь приятно прогуляться. Я думаю, набережная станет местом отдыха как жителей города, так и туристов.

Надежда и Алина Берзины – Набережная — это настоящая достопримечательность Ефремова. Теперь здесь можно гулять с детьми, наслаждаться прекрасными видами. Для этого все сделано: дорожки, ограждения, ротонда. В моем детстве такой красоты в городе не было, очень приятно, что наши дети будут наслаждаться лучшим!

После открытия для гостей была устроена экскурсия по набережной, а некоторые горожане сделали селфи с почетными гостями.

По программе «Формирования комфортной городской среды» в Ефремове была благоустроена общественная территория на Тульском шоссе, а также территории вдоль жилых домов.

Раньше подъехать к дому было невозможно, не было ни дорожек, ни мест для парковки. По программе формирования комфортной городской среды подъезды к дому заасфальтировали, разбили клумбы, через неделю здесь, по просьбам жителей, появится детская площадка.

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» Указом Президента России определена как одно из приоритетных направлений. В нашем регионе проект осуществляется под личным контролем губернатора Алексея Дюмина. В 2017 году в программе участвуют 239 объектов в девяти поселениях и городах:

Тула,

Алексин,

Белев,

Ефремов,

Суворов,

поселок Первомайский Щекинского района,

Щекино,

Новомосковск,

Богородицк.

На реализацию проекта выделено 536,886 млн рублей. Около половины составили средства из федерального бюджета — более 250 млн рублей, из бюджета Тульской области — более 204 млн рублей, из местного бюджета — более 81 млн рублей.