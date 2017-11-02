Где в Туле не будет света 3 ноября
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:
- ул. Луначарского, 67,
- ул. Курковая, 9,
- ул. Литейная, 36,
- ул. Ствольная, 1-43 (нечётн.), 4-36 (чётн.),
- ул. Пороховая, 4-50 (чётн.), 3-47 (нечётн.),
- ул. Луначарского, 134-а-170 (чётн.),
- ул. Курковая, 5,
- ул. Дрейера, 48-50 (чётн.),
- п. Косая Гора: ул. Кудрявцевская, 52-78 (чётн.), 57-87 (нечётн.),
- ул. Вахрушева, 35,
- ул. Шевченко, 52-68 (чётн.), 41-67 (нечётн.),
- ул. Речная, 13-23,
- ул. Новая, 46-66 (нечётн.), 41-61 (нечётн.),
- ул. Железнодорожная, 18-28-а, 1,
- п. 2-й Западный: ул. Некрасова, 1-47 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
- ул. Пушкина, 2, 2-47,
- ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в,
- уп. Горелки: ул. Парниковая, 1,
- ул. Гастелло, 52-64 (чётн.),
- ул. Нестерова, 78-90 (чётн.), 79-93 (нечётн.),
- ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-87 (нечётн.),
- ул. Кутузова, 68, 70, 72,
- ул. Белинского, 59, 68, 70,
- ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.),
- ул. Матросова, 10-20, 26-36 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.), 19, 23,
- пр-д Вильямса, 49,
- Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 1-11 (нечётн.), 2, 4,
- 9-й пр-д, 2-а-д, 2-6 (чётн.),
- 10-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 2-а-г,
- 18-й пр-д, 21, 40-48 (чётн.),
- ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.),
- п. Матвеевские дачи, 1-52,
- п. Бытовки: 1-6-й Бытовские пр-ды,
- 7-й Бытовский пр-д, 1, 7, 9, 17, 19, 33, 43, 53, 55.
Другие статьи по темам
Место