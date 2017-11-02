новости
новости
Регистрация
Где в Туле не будет света 3 ноября

Где в Туле не будет света 3 ноября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов изменить свои планы придётся жителям следующих домов:

  • ул. Луначарского, 67,
  • ул. Курковая, 9,
  • ул. Литейная, 36,
  • ул. Ствольная, 1-43 (нечётн.), 4-36 (чётн.),
  • ул. Пороховая, 4-50 (чётн.), 3-47 (нечётн.),
  • ул. Луначарского, 134-а-170 (чётн.),
  • ул. Курковая, 5,
  • ул. Дрейера, 48-50 (чётн.),
  • п. Косая Гора: ул. Кудрявцевская, 52-78 (чётн.), 57-87 (нечётн.),
  • ул. Вахрушева, 35,
  • ул. Шевченко, 52-68 (чётн.), 41-67 (нечётн.),
  • ул. Речная, 13-23,
  • ул. Новая, 46-66 (нечётн.), 41-61 (нечётн.),
  • ул. Железнодорожная, 18-28-а, 1,
  • п. 2-й Западный: ул. Некрасова, 1-47 (нечётн.), 2-44 (чётн.),
  • ул. Пушкина, 2, 2-47,
  • ул. Гоголевская, 1-а, 1-б, 1-в,
  • уп. Горелки: ул. Парниковая, 1,
  • ул. Гастелло, 52-64 (чётн.),
  • ул. Нестерова, 78-90 (чётн.), 79-93 (нечётн.),
  • ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-87 (нечётн.),
  • ул. Кутузова, 68, 70, 72,
  • ул. Белинского, 59, 68, 70,
  • ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.),
  • ул. Матросова, 10-20, 26-36 (чётн.), 9-а-15 (нечётн.), 19, 23,
  • пр-д Вильямса, 49,
  • Мясново: 5-й Полюсный пр-д, 1-11 (нечётн.), 2, 4,
  • 9-й пр-д, 2-а-д, 2-6 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 2-а-г,
  • 18-й пр-д, 21, 40-48 (чётн.),
  • ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.),
  • п. Матвеевские дачи, 1-52,
  • п. Бытовки: 1-6-й Бытовские пр-ды,
  • 7-й Бытовский пр-д, 1, 7, 9, 17, 19, 33, 43, 53, 55.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:48 0
Другие статьи по темам
Событие
отключат светплановые отключения электричествагде в Туле отключат свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Налоговые инспекции Новомосковска и Узловой объединятся
Налоговые инспекции Новомосковска и Узловой объединятся
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.