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Тульский шашист завоевал бронзу на чемпионате мира

Тульский шашист завоевал бронзу на чемпионате мира

Поздравляем Владимира Егорова!

Завершилась основная программа чемпионата мира по шашкам-64. Тульский гроссмейстер, воспитанник заслуженного тренера РФ Бориса Оксмана, спортсмен-инструктор Школы высшего спортивного мастерства 28-летний Владимир Егоров завоевал бронзу.

В матче за третье место еще в основных поединках туляк доказал превосходство над легендарным чемпионом СССР и мира (быстрая программа) литовским гроссмейстером Арунасом Норвайшасом.

Кроме того, в быстрой и молниеносной программах Егоров остановился в шаге от награды - занял 4 и 5 места соответственно.  

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:27 +2
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