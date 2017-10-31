Тульский шашист завоевал бронзу на чемпионате мира

Завершилась основная программа чемпионата мира по шашкам-64. Тульский гроссмейстер, воспитанник заслуженного тренера РФ Бориса Оксмана, спортсмен-инструктор Школы высшего спортивного мастерства 28-летний Владимир Егоров завоевал бронзу.



В матче за третье место еще в основных поединках туляк доказал превосходство над легендарным чемпионом СССР и мира (быстрая программа) литовским гроссмейстером Арунасом Норвайшасом.



Кроме того, в быстрой и молниеносной программах Егоров остановился в шаге от награды - занял 4 и 5 места соответственно.