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Несколько улиц Пролетарского района остались без воды

Несколько улиц Пролетарского района остались без воды

По предварительной информации, произошёл порыв водопровода. На месте работают аварийные бригады.

В Пролетарском округе часть домов остались без холодной воды. На улицах Гармонной, Замочной и Марата сначала начались перебои – из кранов потекла грязная жидкость, а затем воду отключили окончательно.

По предварительной информации, причиной отключения стал порыв системы водоснабжения – рядом со школой № 21 на улице Гармонной работают аварийно-восстановительные бригады «Тулагорводоканала». О точных сроках устранения аварии пока ничего неизвестно.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:58 +2
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