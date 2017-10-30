Несколько улиц Пролетарского района остались без воды

В Пролетарском округе часть домов остались без холодной воды. На улицах Гармонной, Замочной и Марата сначала начались перебои – из кранов потекла грязная жидкость, а затем воду отключили окончательно.

По предварительной информации, причиной отключения стал порыв системы водоснабжения – рядом со школой № 21 на улице Гармонной работают аварийно-восстановительные бригады «Тулагорводоканала». О точных сроках устранения аварии пока ничего неизвестно.