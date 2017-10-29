Фото из архива Myslo.

Этот праздник отмечается в Российской Федерации ежегодно в последнее воскресенье октября.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил работников автотранспорта с профессиональным праздником.

- Уважаемые работники и ветераны автомобильного и городского пассажирского транспорта! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Без водителей, ремонтников и диспетчеров невозможно представить стабильную работу практически ни одной отрасли промышленности и народного хозяйства.

Вы перевозите людей и ценные грузы по нашим автомобильным дорогам и магистралям. Помогаете обеспечивать предприятия и жителей Тульской области необходимыми товарами. Каждый день даете сотням тысяч наших граждан возможность вовремя добираться на работу и возвращаться домой. Путешествовать по нашему региону и за его пределы.

Во многом именно от ваших профессионализма, дисциплинированности и внимательности зависит безопасность на дорогах.

Уверен, что опыт и ответственность будут и впредь помогать вам успешно справляться со всеми поставленными задачами.

Желаю вам здоровья, благополучия и успехов!

В эпоху Советского Союза День работников автомобильного транспорта был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях» и отмечался в последнее воскресенье октября.

В 1991 году республики СССР стали независимыми государствами, но традицию отмечать День автомобилиста в последнее воскресенье октября в некоторых из них сохранилось.

День автомобилиста — это профессиональный праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, руководителей автотранспортных предприятий и всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг.