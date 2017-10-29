Вратарь «Арсенала» Владимир Габулов: «Желание и амбиции бороться за зону еврокубков есть»

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Вратарь «Арсенала» Владимир Габулов прокомментировал победу тульского клуба над ЦСКА. Напомним, что с минимальным перевесом канониры обыграли армейцев.

- Победа радостная и приятная. Тяжелый матч с одним из лидеров нашего чемпионата. Но не могу сказать, что мы в чем-то реально превзошли ЦСКА. Скорее матч был равным. Хорошо, что Горан Чаушич реализовал прекрасную возможность, нам удалось забить и не пропустить. Также на руку сыграло удаление у соперника, — сказал Габулов в интервью официальному сайту.

О матчах с лидерами чемпионата:

- Нам удалось одержать важные, можно сказать, исторические для «Арсенала» победы над «Краснодаром», «Зенитом» и ЦСКА. Выигрывать у лидеров чемпионата, безусловно, приятно. Такие победы придают еще больше уверенности всей команде. Тенденция? Я бы сказал, что в этих играх мы действуем более мобилизовано и мотивировано, чем в матчах с более слабыми соперниками. Почему, обыгрывая «Зенит», мы не можем победить «Анжи»? Над этим нам стоит серьезно задуматься и работать, чтобы быть полностью довольными игрой и результатом, — отметил голкипер.

О еврокубках:

- Желание и амбиции бороться за зону еврокубков, конечно, есть. Я сам неоднократно об этих амбициях заявлял. Но не стоит пока забегать вперед — нужно стараться набирать очки, а весной будем смотреть в турнирную таблицу.

Клуб еще очень молод, и не все составляющие пока соответствуют задачам еврокубков — нужно создавать условия и готовить почву для таких целей.

Будем двигаться поступательно. Самое главное в нашей ситуации — стараться радовать болельщиков, — заявил капитан «Арсенала».