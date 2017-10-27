Прокуратура Ленинского района проведет антинаркотическую прямую линию

Сообщить об известных фактах нарушения вы можете в понедельник с 11.00 до 13.00.

В рамках межведомственной профилактической акции «Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков» прокурор Ленинского района Владимир Савич проведет тематическую прямую линию с жителями района.

Мероприятие состоится в понедельник, 30 октября, с 11.00 до 13.00. Задать вопросы и сообщить о нарушении в рамках антинаркотического месячника можно будет по телефону 72-61-01.

Кроме того, в прокуратуре Ленинского района работает горячая линия по тематике месячника.

Если вам известно о фактах незаконной реализации наркотических средств, в том числе в аптеках и аптечных пунктах, о фактах немедицинского потребления наркотических средств, в том числе несовершеннолетними, о склонении к употреблению наркотических средств или вовлечении несовершеннолетних в употребление наркотических средств, вы можете позвонить на "горячую линию" прокуратуры Ленинского района 72-55-83 или 72-52-97 (также функционирует автоответчик с возможностью оставить запись сообщения).