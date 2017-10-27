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Баскетболисты тульского «Арсенала» сыграют со ставропольским «Динамо»

Баскетболисты тульского «Арсенала» сыграют со ставропольским «Динамо»

Домашние игры состоятся 27 и 28 октября в городском спорткомплексе «Новое поколение».

Баскетбольный «Арсенал» прерывает серию домашних игр встречей со ставропольским клубом «Динамо», которая пройдёт в два этапа. Матчи состоятся в эти выходные – 27 и 28 октября.

Команды сыграют в спорткомплексе «Новое поколение» по адресу: ул. Металлургов, д. 22-А. Начало игр в 14.00, вход свободный. Тульские спортсмены ждут своих болельщиков! Следующие домашние матчи наших баскетболистов состоятся в конце года.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:46 +1
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