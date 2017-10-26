Какие улицы Тулы будут обесточены 27 октября
Отключения электроэнергии запланированы с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут профилактические и ремонтные работы по следующим адресам:
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ул. Бондаренко, 37, 33, 35,
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ул. Халтурина, 11, 15, 13,
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ул. Л. Толстого, 128, 115, 146,
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ул. С. Перовской, 26,
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ул. Гоголевская, 73, 81,
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пр-т Ленина, 131, 141, 135, 133, 135-а, 126-а, 114, 137-а, 137-б, 137-в, 139,
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п. 2-й Западный: ул. Маяковского, 23-33 (нечётн.),
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ул. Кольцова, 16, 20,
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10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
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22-й пр-д, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
-
23-й пр-д, 3-24,
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25-й пр-д, 10, 12,
-
ул. Декабристов, 141-175 (нечётн.),
-
ул. Комарова, 50, 52 ул. Белинского, 86, 89, 91,
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ул. Планировочная, 1-8,
-
пр-д Московский, 1-10,
-
ул. З. Космодемьянской, 26-40 (чётн.),
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ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42,
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п. Косая Гора: ул. Дронова, 17-43 (нечётн.),
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ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.),
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ул. Л. Толстого, 1-20,
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ул. Пионерская, 1-20,
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ул. Лесная, 1-а-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
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п. Михалково: ул. Самарская, 14,
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ул. Невская, 10, 19,
- ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 7.
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