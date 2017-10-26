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Какие улицы Тулы будут обесточены 27 октября

Какие улицы Тулы будут обесточены 27 октября

Отключения электроэнергии запланированы с 9 до 17 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут профилактические и ремонтные работы по следующим адресам:

  • ул. Бондаренко, 37, 33, 35,
  • ул. Халтурина, 11, 15, 13,
  • ул. Л. Толстого, 128, 115, 146,
  • ул. С. Перовской, 26,
  • ул. Гоголевская, 73, 81,
  • пр-т Ленина, 131, 141, 135, 133, 135-а, 126-а, 114, 137-а, 137-б, 137-в, 139,
  • п. 2-й Западный: ул. Маяковского, 23-33 (нечётн.),
  • ул. Кольцова, 16, 20,
  • 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
  • 22-й пр-д, 4-26 (чётн.), 3-23 (нечётн.),
  • 23-й пр-д, 3-24,
  • 25-й пр-д, 10, 12,
  • ул. Декабристов, 141-175 (нечётн.),
  • ул. Комарова, 50, 52 ул. Белинского, 86, 89, 91,
  • ул. Планировочная, 1-8,
  • пр-д Московский, 1-10,
  • ул. З. Космодемьянской, 26-40 (чётн.),
  • ул. Московская, 15, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 32, 32-а, 42,
  • п. Косая Гора: ул. Дронова, 17-43 (нечётн.),
  • ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 1-20,
  • ул. Пионерская, 1-20,
  • ул. Лесная, 1-а-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • п. Михалково: ул. Самарская, 14,
  • ул. Невская, 10, 19,
  • ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 7.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:52 +2
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