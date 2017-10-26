В 2017 году «Почта России» в Тульской области вручила пенсии 3 млн раз

В Новомосковске более 22 тысяч пенсионеров обслуживаются на почте. Около половины тульских пенсионеров получают в отделениях «Почты России». Лидерами по обслуживанию пенсионеров стали Богородицкий, Ефремовский, Арсеньевский и Киреевский районы.

«Почта России» в Тульской области доставляет пенсии и другие социальные выплаты более 250 тысячам получателей. «Почта России» – единственная организация, оказывающая услуги по доставке пенсий и пособий на дом. Для получения пенсий или пособий не нужно выходить из дома – это особенно важно для людей с инвалидностью и молодых мам.

Чтобы стать клиентом «Почты России», жителям Тульской области достаточно написать соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда или в соответствующее Управление социальной защиты населения. Документы может подать сам получатель или его законный представитель. Если клиент желает получать выплаты в отделении почтовой связи, он может написать соответствующее заявление на имя начальника отделения.