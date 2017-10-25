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В Туле появится скульптура юным оружейникам
Фото Управления по спорту, культуре и молодежной политике

В Туле появится скульптура юным оружейникам

Её автором станет член Союза художников России Юрий Уваркин.

В Туле появится памятник юным тулякам, трудившимся на оборонных предприятиях города во время Великой Отечественной войны. Он станет частью проекта «Тульская набережная» и будет установлен в сквере на пересечении улиц Металлистов и Советской.

Авторами этой инициативы выступили сотрудники Тульского военно-исторического музея. Средства на создание нового монумента выделят из бюджета Тульской области, его автором станет скульптор, член Союза художников России Юрий Уваркин. Работа уже прошла экспертный совет при региональном министерстве культуры. Скульптура будет отлита на «Туламашзаводе».

Сюжет: Проект Тульская набережная
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:59 +3
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