Экспертиза Myslo: Какое масло продают тулякам

Фото Дмитрия Дзюбина.

Мы отправили на экспертизу восемь популярных образцов сливочного масла, из которых только три прошли проверку.

Споры о пользе и вреде сливочного масла не утихают уже многие годы. Несмотря на высокую калорийность и жирность, в этом продукте содержится много полезных для здоровья веществ и витаминов. Но это относится только к натуральному маслу. А что на самом деле продают в тульских магазинах?

Калорий в сливочном масле на самом деле много, но отказываться от него не рекомендуют даже тем, кто строго следит за своей фигурой. Сливочное масло легко усваивается и дает много энергии, в нем содержатся витамины, полезные для кожи, ногтей и волос. А содержащиеся в этом продукте жирные кислоты хорошо сказываются на состоянии костей, иммунной и половой систем организма.

Сливочное масло в зависимости от технологии производства делится на сладко-сливочное и кислосливочное. Чаще всего на полках магазинов мы встречаем сладко-сливочное масло. Оно производится из пастеризованных сливок. Кислосливочное готовят из сливок, сквашенных молочнокислыми заквасками. Такой продукт имеет специфический вкус с кислинкой и популярен на Западе.

Масло делится на 5 видов:

Традиционное — от 82,5% жирности,

Любительское — от 80%,

Крестьянское — от 72,5%,

Бутербродное — от 61,5%,

Чайное — от 50%.

Жирность масла не влияет на качество. Визуально натуральное масло можно оценить по нежному однородному цвету от светло-желтого до желтого. Кроме того, продукт не должен крошиться по срезу и быть липким.

Независимая экспертиза

Мы купили сливочное масло в тульских магазинах. Не открывая упаковки, опечатали каждый образец и в термосумке сразу же доставили в Государст­венный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Тульской области. Лабораторные исследования прошло сливочное масло восьми брендов: «Экомилк» 82,5%, «Красная цена» 72,5%, «Русское молоко» 82,5%, «Торговый дом Сметанин» 82,5%, «Лав продукт» 72,5%, «Город Мастеров» 82,5%, «Бежин луг» 72,5%, «Тульское» 65%.

Образцы исследовали на соответствие действующему техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013). Исследование проводили по следующим показателям:

Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов — наиболее распространенный тест на микробную безопасность. Увеличение этого показателя говорит о размножении микроорганизмов. Колиформы — бактерии группы кишечной палочки. Кишечная палочка присутствует в каждом организме, и никаких последствий для здоровья человека это не приносит, пока показатель не превышает естественное число этих бактерий. Но когда норма по каким-либо причинам превышается, то могут появиться симптомы дисбактериоза, который в большинстве случаев успешно лечится. Превышение допустимого количества колиформных бактерий может указывать как на недостаточную чистоту на производстве, так и на нарушение норм хранения при транспортировке и реализации масла. Патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы. Золотистый стафилококк, который является возбудителем кишечной инфекции. Листерии — возбудители смертельно опасного для человека заболевания — листериоза. Соотношение метиловых эфиров жирных кислот молочного жира — методика установления замены жировой фазы масла и масляных паст растительными жирами. Массовая доля молочного жира в жировой массе продукта.

Качество

Одним из самых серьезных нарушений при производстве масла эксперты признают замену молочного жира растительным.

Согласно исследованиям сразу в двух представленных образцах часть молочного жира заменена растительным.

В сладкосливочном несоленом Крестьянском масле 72,5% ООО «Продторг» торговой марки «Красная цена» выявили 30,5% молочного жира в общей жировой массе продукта. Согласно нормам этот показатель должен быть равен 100%. В сладкосливочном масле «Крестьянское» ТМ «Солнечная Долина» 72,5% производителя ООО «Лав продукт» молочного жира еще меньше — всего 16,5%.

Вывод экспертов: образцы не соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 по содержанию жировой фазы. Продукты содержат жиры немолочного происхождения.

Безопасность

Масло — скоропортящийся продукт, но признаки микробиологической порчи не всегда можно увидеть невооруженным глазом. По цвету и запаху масло может быть абсолютно нормальным, но уже потенциально представлять опасность для здоровья.

По результатам микробиологических исследований выявлены нарушения в трех образцах. В сливочном несоленом масле ТМ «Экомилк» 82,5% и сладкосливочном масле Традиционное 82,5% «Торговый дом Сметанин» обнаружены колиформы. А в сладко-сливочном несоленом масле «Русское молоко» 82,5% ООО «Продоптторг» превышено количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

Вывод экспертов: указанные образцы не соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 по микробиологическим показателям.

Кто прошел испытания?

Лучшие результаты исследования показали образцы масла, произведенные на Тульском молочном комбинате и Тепло-Огаревском мясокомбинате.

Это сладкосливочное несоленое масло «Город Мастеров» 82,5%, масло сливочное «Крестьянское» ТМ «Бежин луг» 72,5% и масло сладкосливочное несоленое «Тульское» 65%.

Эти образцы соответствуют требованиям регламента и не получили замечаний экспертов.

В них содержится 100% молочного жира и не обнаружено недопустимых микроорганизмов.