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Тульские пешеходы «засветились» на дорогах
Фото УГИБДД по Тульской области.

Тульские пешеходы «засветились» на дорогах

В Туле прошел рейд ГИБДД.

24 октября сотрудники Госавтоинспекции совместно с одним из тульских автоклубов на территории Ленинского района провели рейд «Засветись! Стань заметнее на дороге!».

Инспекторы ГИБДД совместно с представителями общественности напоминали пешим участникам дорожного движения не только о важности соблюдения ПДД, но и дарили световозвращающие браслеты.

При неблагоприятных погодных условиях, сокращенном световом дне крайне важно использовать светоотражатели — они помогают водителям обозначить пешехода на значительном расстоянии.

Чтобы избежать аварий на дороге и обезопасить свою жизнь, автоинспекторы напоминают: пешеходу необходимо использовать предметы со световозвращающими элементами. Это предусмотрено и Правилами дорожного движения (п. 4.1):

«При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств».

При нарушении этого правила предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:15 +4
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