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В Туле пройдет рейд «Засветись! Стань заметнее на дороге!»
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле пройдет рейд «Засветись! Стань заметнее на дороге!»

Пешеходам напомнят ПДД и подарят светоотражающие браслеты.

Сегодня, 24 октября, в Туле пройдет рейд ГИБДД «Засветись! Стань заметнее на дороге!». Сотрудники Госавтоинспекции совместно с общественностью напомнят пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения и подарят им светоотражающие браслеты.

Напомним, что при неблагоприятных погодных условиях, в темное время суток пешеходы должны использовать светоотражатели — они помогают обозначить человека на значительном расстоянии. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:40 +5
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