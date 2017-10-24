Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле пройдет рейд «Засветись! Стань заметнее на дороге!»
Пешеходам напомнят ПДД и подарят светоотражающие браслеты.
Сегодня, 24 октября, в Туле пройдет рейд ГИБДД «Засветись! Стань заметнее на дороге!». Сотрудники Госавтоинспекции совместно с общественностью напомнят пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения и подарят им светоотражающие браслеты.
Напомним, что при неблагоприятных погодных условиях, в темное время суток пешеходы должны использовать светоотражатели — они помогают обозначить человека на значительном расстоянии. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
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