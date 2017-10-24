В Туле пройдет рейд «Засветись! Стань заметнее на дороге!»

Фото УГИБДД по Тульской области.

Сегодня, 24 октября, в Туле пройдет рейд ГИБДД «Засветись! Стань заметнее на дороге!». Сотрудники Госавтоинспекции совместно с общественностью напомнят пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения и подарят им светоотражающие браслеты.

Напомним, что при неблагоприятных погодных условиях, в темное время суток пешеходы должны использовать светоотражатели — они помогают обозначить человека на значительном расстоянии. За это нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей.