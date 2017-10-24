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В центре Тулы высадят более 650 кустов барбариса
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В центре Тулы высадят более 650 кустов барбариса

Работы по озеленению специалисты «Сервисного центра города Тулы» проводят на улице Советской.

На участке от улицы Сойфера до Красноармейского проспекта работники «Сервисного центра города Тулы» проводят посадку более 650 саженцев барбариса. Кустарники высаживают вдоль тротуара.

Всего на территории города этой осенью планируется высадить более четырёх тысяч саженцев – более 500 деревьев и 3,5 тысячи кустарников: красный и зеленый клены, липа, рябина, барбарис, шиповник, лапчатка, дёрен, красный пузыреплодник.

Работы по посадке зеленых насаждений должны завершиться 24 ноября – посадка деревьев с закрытой корневой системой может проходить при температуре до -15 °C.

Посадка пройдет на улицах Советской, Чмутова, Октябрьской, а также в сквере на пересечении улиц Каминского и Демонстрации и на площади Победы.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:52 +2
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