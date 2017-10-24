С начала года порядка 1200 туляков были сокращены на работе

Тульская служба занятости подвела промежуточные итоги работы за девять месяцев текущего года. В режиме неполной занятости сейчас работают 220 сотрудников 13 предприятий и организаций города, а 1293 туляка с начала года попали под сокращение.

За это же время в Туле нашли работу 3018 человек, 519 туляков прошли профессиональное обучение. Порядка 53% безработных – мужчины.

Почти 38% соискателей ушли с предыдущего места работы по собственной инициативе, по причине сокращения штатов или ликвидации организации рабочих мест лишились десять процентов туляков, стоящих на бирже труда. Чуть меньше девяти процентов потенциальных работников трудоустраиваются впервые.