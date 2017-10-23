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Руины тульской «Октавы» обретут голос и станут художественным проектом

Руины тульской «Октавы» обретут голос и станут художественным проектом

Тульский кластер «Октава» представит первый художественный проект «Руины: опыт воссоздания».

На территории творческого индустриального кластера «Октава» и одноименного тульского завода ведется подготовка первого художественного проекта — «Руины: опыт воссоздания». Он посвящен восстановлению завода и созданию на его пространстве новых культурных форм, — сообщает пресс-служба творческого индустриального кластера «Октава».

- В основе проекта — концепция о прошлом, которое создает множество вариантов будущего. Символично, что важным аспектом стал звук — голос места: помимо визуальных образов часть выставки будет построена на аутентичном звуковом сопровождении, характеризующим завод «Октава», — говорится в сообщении.

В рамках проекта будут представлена выставка «Руины: опыт воссоздания».

Художественный проект будет выстроен в виде некоей замкнутой системы воссоздания: руины будут представлены как новая форма жизни архитектуры в момент изменения и реконструкции.

В качестве куратора проекта выступит Светлана Тейлор. Художник Дмитрий Старусев воплощает аудиовизуальный проект из материалов, найденных и сделанных на заводе «Октава». Он сфокусируется на работе с архивом, с ностальгией и воспоминаниями.

Художник Ольга Алексеенко создаст интеллектуальную историю о заводе до реконструкции. Роман Сазонов, Диана Терешкина, студенты Британской высшей школы дизайна, проводят специальные фото- и видеосъемки.

- Мы встретили необыкновенно радушный прием, все сотрудники сразу шли нам навстречу, щедро делились всей информацией и материалами, которые у них были и могли бы в той или иной степени нам полезны. Помогали и строители, которые сейчас осуществляют проект реконструкции и создание нового комплекса. Все выглядит оптимистично, все заинтересованы и только и ждут того, чтоб у «Октавы» открылось второе дыхание, — добавляет куратор Светлана Тейлор.

Открытие художественного проекта «Руины: опыт воссоздания» будет приурочено к запуску творческого индустриального кластера «Октава», создаваемого на базе одноименного завода. Он включает в себя музей станкостроения, Высшую техническую школу, комфортное городское пространство для досуга и отдыха.

Совместный проект Госкорпорации Ростех и частного инвестора Михаила Шелкова реализуется при поддержке губернатора Тульской области Алексея Дюмина и правительства региона.

 

А как вам такой проект? Высказывайтесь в комментариях!

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:49 +2
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