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Туляки могут внести свои предложения по празднованию Нового года
Фото из архива Myslo

Туляки могут внести свои предложения по празднованию Нового года

Оргкомитет будет принимать предложения горожан до 15 ноября 2017 года.

В Туле начал работу оргкомитет по подготовке празднования Нового года. Жители города могут внести свои идеи по организации праздника. Предложения можно отправить на электронную почту info@cityadm.tula.ru до 15 ноября 2017 года.

Напомним, что по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина к Новому году на площади Ленина появится искусственный каток «Губернский». Он будет залит напротив памятника тульскому прянику. И вся площадь тоже станет пряничной. Будет работать новогодняя ярмарка с горячим чаем и всякими вкусностями.

На 27 декабря запланированы основные мероприятия по открытию главной тульской елки.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:47 +5
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