Туляки могут внести свои предложения по празднованию Нового года

Фото из архива Myslo

В Туле начал работу оргкомитет по подготовке празднования Нового года. Жители города могут внести свои идеи по организации праздника. Предложения можно отправить на электронную почту info@cityadm.tula.ru до 15 ноября 2017 года.

Напомним, что по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина к Новому году на площади Ленина появится искусственный каток «Губернский». Он будет залит напротив памятника тульскому прянику. И вся площадь тоже станет пряничной. Будет работать новогодняя ярмарка с горячим чаем и всякими вкусностями.

На 27 декабря запланированы основные мероприятия по открытию главной тульской елки.