Молодёжка «Арсенала» уступила «Анжи» со счётом 2:1

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

В Каспийске, на стадионе «Анжи-арена» завершилась встреча молодёжных составов тульского «Арсенала» и махачкалинского «Анжи».

Команды играли следующими составами:

«Анжи-мол»: Герасимов, Глебов, Закиров, Исаев, Керимов, Ханмурзаев, Саидов, Темуков, Юсупов, Иванченко, Магомедов (к). Запасные: Репин, Донцов, Болатов, Чистяков, Панаев, Ягьяев, Агаларов, Муртузалиев, Муртазалиев. Главный тренер: Гамаль Бабаев.

«Арсенал-мол»: Ушаков, Веприков, Осипов, Ярмолицкий, Борисов, Доронин, Маркин, Лобзин, Ивакин (к), Максименко, Сикоев. Запасные: Макеев, Миронов, Клементьев, Артюшкин, Седых, Антипов, Максумов, Свитлик, Кабахидзе, Мельников, Самойлов.

Судейская бригада: Максим Перезва (Раменское), Тельман Гаджигусейнов (Махачкала), Давуд Магомедов (Избербаш).

Первый гол забили хозяева поля – на 18-й минуте Иванченко воспользовался возникшей у ворот туляков неразберихой и обыграл Ушакова. На последней минуте первого тайма Сикоеву удалось сравнять счёт, пробив с 11-метровой отметки.

На 67-й минуте в ворота «Арсенала» попал ещё один мяч – на этот раз от Темукова. В этой игре туляки получили две жёлтые карточки, хозяева поля – одну. В середине второго тайма в каждой из команд произошли замены – Максумов сменил Максименко, а капитан махачкалинского клуба Магомедов уступил место на поле Агаларову.

Основные составы «Арсенала» и «Анжи» встретятся сегодня вечером в 19.00. Онлайн-трансляция матча будет опубликована на MySLO.