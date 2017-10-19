Жители деревни Зубково в Белевском районе уже две недели без воды

Устранить коммунальную аварию в нормативные сроки не удается, потому что в районе много других аварий. Ремонтных бригад не хватает.

В редакцию Myslo обратился житель деревни Зубково Белевского района, он рассказал, что в населенном пункте уже две недели нет воды. Причиной стала очередная авария на водонапорной башне.

- Башню надо было давно менять — она как решето. Но наши власти ничего не делают. За этот год на ней случалось уже несколько аварий, а устранять их приходилось нам самим — нанимали сварщика, чтобы залатать дыры, — пояснил Игорь Геннадьевич, житель поселка.

Деревня Зубково небольшая, 15 домов, в основном, пенсионеры. Но жители все исправно платят за воду. Кто помоложе, ездят в соседнюю деревню за водой и привозят и себе и соседям.

- У нас в деревне живет заслуженный учитель России, сейчас ей 91 год. Сама она не может за водой дойти уже. Я на машине езжу за водой и ей завожу, — пояснил мужчина.

По его словам, районные власти отказались устранять аварию и переложили эту задачу на плечи жителей.

- Мы по тысяче рублей платили за холодную воду! И еще должны башню за свой счет менять? — возмущается Игорь Геннадьевич.

Глава администрации Белевского района Олег Соловьев пояснил Myslo, что обслуживанием водонапорной башни в деревне Зубково занимается МУП «Белевское хозяйство».

- Об аварии нам известно, сегодня с утра на башню выезжали специалисты. Объект действительно старый, ей около 40 лет, она требует замены. Аварию на ней будет устранена в воскресенье-понедельник, — пояснил он.

На вопрос «Почему так долго?» Олег Соловьев ответил, что в районе много аварий, и они также требуют устранения, а бригад, которые могли бы выполнять такие работы, немного.

- Сегодня бригада задействована на устранении другой, более крупной аварии, — уточнил он.

Кстати, со ссылкой на данные МУП «Белевское хозяйство», Олег Соловьев сообщил, что воды нет только в одном из 15 домов, в остальных вода есть.

Что же касается замены изношенной водонапорной башни, то жителям предложено заменить ее в рамках программы «Народный бюджет». Общая ее стоимость — порядка 300 тысяч рублей.

- Если жители откажутся принимать в ней участие, то мы будем вынуждены продолжить ее периодически ремонтировать, — добавил Олег Соловьев.