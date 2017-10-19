В Туле обсудили судьбы малых исторических городов

Обменяться опытом, обсудить проблемы исторических городов и их возможности съехались специалисты из 29 регионов России и эксперты из Франции, Германии, Италии. Почему именно в Тулу? Потому что, по мнению зам. губернатора Тульской области Сергея Егорова, Тульская область - один из самых богатых на малые исторические города регионов России. Одоев, Дубна, Алексин, Венев, Богородицк, Епифань, Ефремов, Плавск, Чернь… В нашем регионе находятся два исторических поселения федерального значения – поселок Крапивна и город Белев, а также самый маленький город России – Чекалин (Лихвин). И каждый из них самобытен и уникален.

Открыл конференцию директор департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РФ Владимир Цветнов. Он поблагодарил туляков за теплый прием, за шикарный дворец и хорошую погоду. Так же он выразил слова благодарности Тульской области — за работу с территориями, которую провели в последние годы.

- Главное в комплексном сохранении территории и исторической среды – это экономическая составляющая. Нужно создать новые источники доходов людям в малых исторических городах, создать новую занятость и остановить отток населения. Еще один немаловажный вопрос – сохранение исторической территории и создание комфортных условий для туристического потока, - обозначил основные вопросы конференции Владимир Цветнов.

Он зачитал приветствие участникам конференции от министра культуры РФ Владимира Мединского:

- В нынешнем году участников принимает Тульская область - регион с замечательной природой, неповторимым архитектурным обликом, богатым культурным наследием. Отрадно, что за период проведения цикла конференций проделана большая работа в сфере сохранения объектов культурного наследия и возрождения исторических городов и сельских территорий, произошли видимые изменения в лучшую сторону. Однако, остаются и проблемы, требующие экспертного обсуждения и выработки путей решения. Искренне убежден, что благодаря общим усилиям и продуктивному диалогу в рамках конференции будут найдены ответы на все насущные вопросы.

Заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров подчеркнул, что в каждом городе нужно создать драйвер развития экономики и социальной сферы в целом.

- Правительство и лично губернатор Тульской области Алексей Дюмин уделяют огромное внимание развитию малых исторических городов региона, - сказал Сергей Егоров. - При федеральной и региональной поддержке мы реставрируем памятники культуры и архитектуры, восстанавливаем храмы и монастыри, развиваем существующие и создаем новые объекты показа.

Зам. губернатора напомнил о подготовке к празднованию в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля. К этой дате планируются реставрационные работы на 17 объектах культурного наследия в малых исторических городах, проведение различных исторических форумов и культурных фестивалей. Уже подготовлена концепция благоустройства городов, входящих в Большую засечную черту. Будут очищены реки, благоустроены набережные, обновлены площади и скверы, реставрированы храмы, созданы новые и расширены уже работающие экспозиции в музеях.

Зам. председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, председатель правления ассоциации исторических городов и поселений «Русская провинция» Сергей Рыбаков передал пожелания плодотворной работы от Валентины Матвиенко.

- Недавно в Совете Федерации проходили Дни Тульской области. И одной из тем обсуждения в комитетах было сохранение облика малых исторических городов. Опыт Тульской области будет полезен другим регионам России.

По мнению сенатора, сейчас культурное наследие мало кто воспринимает как возможность развития. Даже в областных центрах инвесторы не спешат брать бесплатно в аренду или собственность исторические здания. И причина тому не в трудности реставрации и последующем содержании памятника архитектуры, а в апатии местных жителей. Поэтому начинать надо с самого города. Чтобы в малый город поехала молодежь и туристы, даже дачники, нужна хорошая инфраструктура, то, что называется комфортной городской среды.

Сенатор честно признал, что во многих исторических городах погибла фоновая застройка. Теперь вопрос стоит о сохранении памятников и самого духа исторических центров. Нужно выделить такие города в особую категорию и работать с каждым индивидуально.

- Тульская область могла бы стать локомотивом этой работы. Здесь есть созвездие интересных исторических городов. А руководство региона считает эту работу очень важной, - пояснил Сергей Рыбаков.

Председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников культуры Артем Демидов считает, что сохранение и возрождение малых городов определяется не одной экономикой или работой с инвесторами.

- Очень важна работа с местным сообществом. Конечно, беречь памятники должен каждый гражданин. Но к большому сожалению, многие равнодушны к судьбе исторического наследия. Не какого-то далекого – того, что рядом. Какой выход из этого? Мы видим большой потенциал в волонтерском движении.

Президент союза малых городов Евгений Марков высказал свою позицию по теме конференции:

- В самом названии нашей конференции есть жизненное противоречие: сохранение и возрождение. Тут важно найти баланс. Например, в известном городе-музее Суздале идеология сохранения ограничивает его потенциал развития. Ведь что такое развитие? Это постоянные изменения, динамика, новации. А что надо сохранять в городах? Исторический центр или весь город с его 5-этажными окраинами?

Участники конференции говорили о том, что есть исторические территории, которые хорошо продвинуты, а другие застыли на месте.

- У нас одинаковые условия для всех регионов, но почему-то Углич, Мышкин, Коломна развиваются, а какие-то города в соседней Ивановской области нет. Возможно, дело в отсутствии коммуникаций, не хватает опыта и знаний, - считает Владимир Цветнов. – За последние годы в Тульской области сделаны очень большие шаги по сохранению исторической среды. И такая активность региональной власти поддержана федеральным центром. И все это имеет одну главную цель – чтобы люди тут оставались и жили, работали, растили детей.

Конференция будет продолжаться три дня. Впереди презентации о создании города-музея Коломны, продвижении музея-заповедника «Остров-град Свияжск», об освещении подмосковных Луховиц, о новом-старом городе Тарусе и историческом квартале в Иркутске, сохранении небольших средиземноморских деревень в Италии и возрождении сельских поселений во Франции. И даже об использовании лошадей в исторических малых городах Франции!

А сегодня свою работу представляли главы администраций четырех Тульской городов – Венева, Одоева, Белева и Суворова.

По словам Жанны Исаченковой, главы администрации Венева, этот древний город славится самым высоким зданием на Тульской земле – колокольней Никольской церкви. Ее реставрация началась в 2016 году по поручению губернатора. А недалеко от города расположен самый древний монастырь в регионе. В городе свыше 70 объектов культурного и исторического наследия.

Для сохранения памятников используется механизм частно-государственного партнерства. Один из примеров – восстановление в 2013 году здания вокзала в партнерстве с РЖД. Сейчас прорабатывается вопрос открытия музея известного веневца Ивана Алексеевича Лихачева. Разработаны общая концепция восстановления исторического облика города к 500-летию Тульского кремля и туристический маршрут.

Жанна Исаченкова пригласила всех участников конференции на веневские фестивали «12 ключей» и «Средне-русской возвышенности».

Валерий Крупнин, глава администрации Одоева, рассказал о своей исторической территории:

- У нас на территории района около 160 культурных и исторических объектов. А в России Одоев известен своей филимоновской игрушкой и Анастасовым монастырем. Мы строим гостиницу (до недавнего времени в городе не было гостиниц) и создаем туристическую инфраструктуру, пешеходные зоны, благоустраиваем территорию. Планируем реставрацию шести объектов культурного наследия, в том числе церкви Богоявления, создание музея калача и благоустройство набережной Упы.

Олег Соловьев, глава администрации Белева, рассказал о концепции города, ровеснике Москвы:

- Наша концепция – «Белев - город-сувенир». Где как не в Белеве можно прикоснуться к древности?! 98 памятников зарегистрировано в городе. У нас удачное расположение – мы равноудалены от Тулы, Калуги и Орла. Как и у многих других малых городов, у Белева есть три основные проблемы – отсутствие инфраструктуры, отток коренного населения в большие города и дефицит квалифицированных кадров. Поэтому мы определили для себя два направления – развитие агропромышленного комплекса и туризма. У нас принята стратегия развития туризма до 2020 года. Идет реставрация Спасо-Преображенского монастыря, восстанавливаем родовое имение Жуковского в Мишенском. Ну а визитная карточка Белева – пастила.

Геннадий Сорокин, глава администрации Суворова, рассказал о самом маленьком городе России – Чекалине:

- Чекалин раньше назывался Лихвином. Он стоит на высоком берегу Оки. В царские времена тут проводили раскопки и обнаружили поселение 5 века до нашей эры! Тут проходит разлом земной коры Ледникового периода. К 500-летию Тульского кремля в городе будет восстановлена усадьба купца Пронина, где расположен музей. В Чекалине-Лихвине есть исторический дух! Сохранена центральная площадь, где Пожарский выстраивал свои войска, многие исторические здания. Наша гордость, что не тронут временем и людьми центральный бульвар. В планах – восстановить башни крепости. Мы приводим в порядок дороги, в том числе федеральные трассы.