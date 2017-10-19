Погода в Туле 20 октября: тихо, прохладно и без осадков
Синоптики обещают до +10 градусов и пониженное атмосферное давление.
Согласно информации, предоставленной Тульским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет переменная облачность.
Осадков не предвидится, ветер северо-западный, лёгкий – не более восьми метров в секунду. Температура воздуха ночью – от +1 до +6, днём – до 10 градусов тепла.
Атмосферное давление чуть ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.
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