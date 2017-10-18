В тульском управлении МЧС определили лучшего водолаза

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Игорь Голышев не только участвует в поисково-спасательных работах, но и передаёт опыт молодым коллегам.

В рамках Всероссийского фестиваля МЧС России «Созвездие мужества» в Тульской области выбрали лучшего водолаза. Им стал капитан внутренней службы Игорь Голышев.

Он имеет допуск для работы на глубине до 12 метров и к руководству водолазными спусками на глубины до 20 метров, а также является членом Всероссийского общества спасения на водах ВОСВОД России.

Игорь не раз выполнял поисково-спасательные работы, в том числе поиск людей и подъем тел утопленников, проводил подводно-технические работы и принимал участие в мероприятиях по обеспечению безопасности массовых мероприятий.

Богатый профессиональный опыт водолаз передаёт новой смене высококлассных специалистов. Сейчас туляк готовится к выступлению на конкурсе профессионального мастерства среди спасателей-водолазов Центрального и Приволжского федеральных округов, который состоится в конце октября.