новости
новости
Регистрация
В тульском управлении МЧС определили лучшего водолаза
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В тульском управлении МЧС определили лучшего водолаза

Игорь Голышев не только участвует в поисково-спасательных работах, но и передаёт опыт молодым коллегам.

В рамках Всероссийского фестиваля МЧС России «Созвездие мужества» в Тульской области выбрали лучшего водолаза. Им стал капитан внутренней службы Игорь Голышев.

Он имеет допуск для работы на глубине до 12 метров и к руководству водолазными спусками на глубины до 20 метров, а также является членом Всероссийского общества спасения на водах ВОСВОД России.

Игорь не раз выполнял поисково-спасательные работы, в том числе поиск людей и подъем тел утопленников, проводил подводно-технические работы и принимал участие в мероприятиях по обеспечению безопасности массовых мероприятий.

Богатый профессиональный опыт водолаз передаёт новой смене высококлассных специалистов. Сейчас туляк готовится к выступлению на конкурсе профессионального мастерства среди спасателей-водолазов Центрального и Приволжского федеральных округов, который состоится в конце октября.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:28 +5
Другие статьи по темам
Событие
водолазспасатель-водолазконкурс профессионального мастерстваГУ МЧС России по Тульской области
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В следующем году пенсии в России проиндексируют на 3,7 процента
В следующем году пенсии в России проиндексируют на 3,7 процента
В Алексине иностранец пытался подкупить капитана полиции
В Алексине иностранец пытался подкупить капитана полиции
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.