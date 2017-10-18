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В Алексине иностранец пытался подкупить капитана полиции

В Алексине иностранец пытался подкупить капитана полиции

Во время проверки соблюдения миграционного законодательства он хотел вручить правоохранителю 20 тысяч рублей.

Алексинским следственным отделом СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего иностранного гражданина. Он подозревается в покушении на дачу взятки.

По версии следствия, 16 октября, в районном центре начальник отдела по вопросам миграции местного МО МВД России выявил факт нарушения десятью иностранными гражданами режима пребывания в Российской Федерации.

Чтобы избежать административной ответственности, один из нелегалов попытался передать капитану полиции 20 тысяч рублей в качестве взятки, однако полицейский отказался ее принять.

Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:52 +2
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Место
Тульская областьАлексин

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