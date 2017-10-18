Когда в Туле появятся новые банкноты?

Фото Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО. На фото макеты.

12 октября 2017 года Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Последний раз новую купюру — 5000 рублей — вводили в 2006 году.

Новые банкноты запущены в оборот и могут приниматься как платежное средство всеми кредитными и торговыми учреждениями. В регионах России они будут появляться поэтапно. Первыми банкноты получат Дальний Восток, Крым и Москва.

К декабрю новые банкноты будут в наличии во всех регионах страны.

Поэтапный ввод банкнот нового номинала связан, в том числе, с необходимостью перенастройки банкоматов и терминалов в торговых сетях, чтобы они научились их идентифицировать. Предварительная настройка банкоматной сети была проведена на тестовых образцах. Все производители специальной техники уже получили необходимые данные для обновления программного обеспечения устройств. К декабрю эта работа будет завершена.

«Обратите внимание, что в новых российских банкнотах использован усовершенствованный защитный комплекс и элементы с повышенным рельефом для слабовидящих граждан, а также учтены самые современные мировые тенденции банкнотного дизайна», — отметил управляющий Отделением по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Новиков.

Кстати, на лицевой стороне каждой банкноты имеется QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России с подробной информацией о художественном оформлении и защитных признаках. В мире применение на банкнотах QR-кодов встречается нечасто. Можно сказать, что Россия — одна из первых стран, которая использует такой современный метод коммуникации и информирования и защитных признаках новых банкнот.