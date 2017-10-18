В Ясногорске автоцистерна протаранила «Ниву»

Фото из группы ВКонтакте "Наш Ясногорск".

18 октября в Ясногорске произошло серьезное ДТП — автоцистерна «Даф» протаранила «Ниву». Об этом сообщают очевидцы в группе ВКонтакте «Наш Ясногорск».

По предварительным данным, «Нива» не уступила дорогу большегрузу, в результате чего и произошла авария. Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали два человека — водитель отечественного автомобиля и его пассажир.