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В Ясногорске автоцистерна протаранила «Ниву»
Фото из группы ВКонтакте "Наш Ясногорск".

В Ясногорске автоцистерна протаранила «Ниву»

В ДТП пострадали два человека.

18 октября в Ясногорске произошло серьезное ДТП — автоцистерна «Даф» протаранила «Ниву». Об этом сообщают очевидцы в группе ВКонтакте «Наш Ясногорск».

По предварительным данным, «Нива» не уступила дорогу большегрузу, в результате чего и произошла авария. Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в ДТП пострадали два человека — водитель отечественного автомобиля и его пассажир.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:50 +2
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