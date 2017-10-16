В Тульской области в ближайшие дни потеплеет

В Тульской области уже завтра, 17 октября, потеплеет. Синоптики обещают, что днем температура воздуха достигнет +12 градусов тепла, ночью будет всего +4. Такая же погода ждет туляков и в среду.

По прогнозам Гидрометцентра, в нашем регионе по-прежнему будет дождливо. Лишь в четверг, 18 октября, осадков нам не обещают. В этот день за окном будет +10 градусов, ночью +6.

К пятнице в Тульской области похолодает и вернутся дожди. Воздух прогреется всего до +6 градусов днем, ночью будет +3. Такая погода сохранится и в выходные.