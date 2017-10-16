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В Тульской области в ближайшие дни потеплеет

В Тульской области в ближайшие дни потеплеет

Правда, ненадолго.

В Тульской области уже завтра, 17 октября, потеплеет. Синоптики обещают, что днем температура воздуха достигнет +12 градусов тепла, ночью будет всего +4. Такая же погода ждет туляков и в среду. 

По прогнозам Гидрометцентра, в нашем регионе по-прежнему будет дождливо. Лишь в четверг, 18 октября, осадков нам не обещают. В этот день за окном будет +10 градусов, ночью +6.

К пятнице в Тульской области похолодает и вернутся дожди. Воздух прогреется всего до +6 градусов днем, ночью будет +3. Такая погода сохранится и в выходные.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:59 +7
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