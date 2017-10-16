Тульская делегация присоединилась ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов

Фото пресс-службы правительства Тульской области, из соцсетей

Россия в третий раз принимает молодежь со всего мира, в этом году право быть хозяином мероприятия получила не Москва, а самый солнечный город страны — Сочи. Во Всемирном фестивале молодежи и студентов принимают участие 20 000 человек из 180 стран. Одной из самых многочисленных стала Тульская делегация. Напомним, наш регион представляют 265 человек.

15 октября в Ледовом дворце «Большой» состоялось открытие самого грандиозного события этого года.

Впереди участников ждет насыщенная программа: выставка YOUTH EXPO, круглые столы, дискуссии, мастер-классы и многое другое.