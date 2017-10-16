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В Калининграде полицейские нашли тулячку, которая два года скрывалась от мужа и пятерых детей

В Калининграде полицейские нашли тулячку, которая два года скрывалась от мужа и пятерых детей

Всё это время в нашем регионе женщина числилась без вести пропавшей.

В Калининградской области сотрудники уголовного розыска установили местонахождение 14 пропавших без вести граждан, в числе которых 36-летняя тулячка.

Два года назад женщина уехала от мужа и пятерых детей.

Всё это время многодетная мать числилась в нашем регионе без вести пропавшей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Родственникам передали информацию о том, что женщина найдена живой и здоровой. Однако вернется ли она домой, неизвестно — она должна принять решение сама.

сегодня, в 17:39 +1
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