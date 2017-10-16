Рейд «Нетрезвый водитель» в Тульской области: инспекторы выявили 49 нарушений

Один из задержанных водителей в 2010 году был осужден за пьяное ДТП со смертельным исходом.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции Тульской области продолжают проводить профилактические рейды «Нетрезвый водитель». В рамках этих мероприятий полицейские выявляют автомобилистов, севших за руль в состоянии опьянения, и пресекают нарушения ПДД.

В минувшие выходные инспекторы провели массовые проверки в Узловском, Ясногорском и Кимовском районах, было установлено 49 административных правонарушений. Шесть водителей сели за руль, приняв на грудь, трое не имели водительских удостоверений, ещё один нарушил правила перевозки детей.

Во время повседневного контроля и надзорной деятельности сотрудников ГИБДД на дорогах региона было выявлено более 60 водителей управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. По всем нарушениям были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых, судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.

Также полицейские выявили троих водителей, которые уже привлекались за пьяное вождение. Теперь им грозит уголовная ответственность. Один из задержанных жителей Кимовского района в 2010 году был осужден за пьяное ДТП со смертельным исходом.