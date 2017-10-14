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В Узловой мужчина похитил продукты из сетевого магазина

В Узловой мужчина похитил продукты из сетевого магазина

Ущерб составил более 2 500 рублей.

В дежурную часть отдела МВД по Узловскому району с заявлением обратилась директор сетевого супермаркета. Женщина сообщила, что из торгового зала, оборудованного видеонаблюдением, мужчина совершил хищение продуктов питания и товарно-материальных ценностей. Ущерб составил более 2,5 тысяч рублей. Сотрудниками полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий был задержан ранее судимый за кражи 46-летний житель Москвы.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». От задержанного получены признательные показания. Похищенные товары обнаружены и изъяты. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

сегодня, в 15:01 0
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