В Узловой мужчина похитил продукты из сетевого магазина

В дежурную часть отдела МВД по Узловскому району с заявлением обратилась директор сетевого супермаркета. Женщина сообщила, что из торгового зала, оборудованного видеонаблюдением, мужчина совершил хищение продуктов питания и товарно-материальных ценностей. Ущерб составил более 2,5 тысяч рублей. Сотрудниками полиции при проведении оперативно-разыскных мероприятий был задержан ранее судимый за кражи 46-летний житель Москвы.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». От задержанного получены признательные показания. Похищенные товары обнаружены и изъяты. Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.