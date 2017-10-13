новости
новости
Регистрация
В Тульской области проходит антинаркотический месячник

В Тульской области проходит антинаркотический месячник

Во всех муниципальных образованиях работают специальные «горячие линии».

С 10 октября по 10 ноября в Тульской области проходит месячник «Вместе против наркотиков».

Жители региона могут сообщить о торговле наркотическими веществами через сайт областного УМВД, а также по телефонам специальных «горячих линий».

  • Тула – 30-61-04,
  • Алексинский район – 8 (48753) 4-71-20,
  • Арсеньевский район – 8(48733) 2-11-93,
  • Белевский район – 8(48742) 4-20-12,
  • Богородицкий район – 8 (48761) 2-25-28,
  • Веневский район – 8 (48745) 2-39-18,
  • Воловский район – 8 (48768) 2-18-81,
  • город Донской – 8 (48746) 5-38-90,
  • Дубенский район – 8 (48732) 2-24-00,
  • Ефремовский район – 8(48741) 6-50-68, 8(48741)6-09-11,
  • Заокский район – 8 (48734) 2-82-06,
  • Каменский район – 8(48744) 2-19-79,
  • Кимовский район – 8 (48735) 5-25-70,
  • Киреевский район – 8(48754) 6-11-24,
  • Куркинский район – 8(48743) 5-10-22,
  • город Новомосковск – 8 (48762) 27-167, 8 (48762) 27-117,
  • поселок Новогуровский – 8(48753) 79-5-64,
  • Одоевский район – 8(48736) 4-10-52,
  • Плавский район – 8 (48752) 6-55-25,
  • Суворовский район – 8 (48763) 2-08-62, 8 (48763) 2-48-59,
  • Тепло-Огаревский район – 8 (48755) 21-2-91,
  • Узловский район – 8 (48731) 6-63-20, 8 (48731) 6-25-04,
  • Чернский район – 8 (48756) 2-12-06, 8 (48756) 2-12-68,
  • Щекинский район – 8 (48751) 5-23-65, 8 (48751) 5-24-55,
  • Ясногорский район – 8 (48766) 2-41-65.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:55 +1
Другие статьи по темам
Событие
антинаркотический месячникакция против наркотиковторговля наркотикамиантинаркотическая акция
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Героев отечественных фильмов заставят соблюдать ПДД
Героев отечественных фильмов заставят соблюдать ПДД
Депутат Госдумы предложил разрешить россиянам брать отгулы во время магнитных бурь
Депутат Госдумы предложил разрешить россиянам брать отгулы во время магнитных бурь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.