В Тульской области проходит антинаркотический месячник

Во всех муниципальных образованиях работают специальные «горячие линии».

С 10 октября по 10 ноября в Тульской области проходит месячник «Вместе против наркотиков».

Жители региона могут сообщить о торговле наркотическими веществами через сайт областного УМВД, а также по телефонам специальных «горячих линий».