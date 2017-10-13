В Тульской области проходит антинаркотический месячник
Во всех муниципальных образованиях работают специальные «горячие линии».
С 10 октября по 10 ноября в Тульской области проходит месячник «Вместе против наркотиков».
Жители региона могут сообщить о торговле наркотическими веществами через сайт областного УМВД, а также по телефонам специальных «горячих линий».
- Тула – 30-61-04,
- Алексинский район – 8 (48753) 4-71-20,
- Арсеньевский район – 8(48733) 2-11-93,
- Белевский район – 8(48742) 4-20-12,
- Богородицкий район – 8 (48761) 2-25-28,
- Веневский район – 8 (48745) 2-39-18,
- Воловский район – 8 (48768) 2-18-81,
- город Донской – 8 (48746) 5-38-90,
- Дубенский район – 8 (48732) 2-24-00,
- Ефремовский район – 8(48741) 6-50-68, 8(48741)6-09-11,
- Заокский район – 8 (48734) 2-82-06,
- Каменский район – 8(48744) 2-19-79,
- Кимовский район – 8 (48735) 5-25-70,
- Киреевский район – 8(48754) 6-11-24,
- Куркинский район – 8(48743) 5-10-22,
- город Новомосковск – 8 (48762) 27-167, 8 (48762) 27-117,
- поселок Новогуровский – 8(48753) 79-5-64,
- Одоевский район – 8(48736) 4-10-52,
- Плавский район – 8 (48752) 6-55-25,
- Суворовский район – 8 (48763) 2-08-62, 8 (48763) 2-48-59,
- Тепло-Огаревский район – 8 (48755) 21-2-91,
- Узловский район – 8 (48731) 6-63-20, 8 (48731) 6-25-04,
- Чернский район – 8 (48756) 2-12-06, 8 (48756) 2-12-68,
- Щекинский район – 8 (48751) 5-23-65, 8 (48751) 5-24-55,
- Ясногорский район – 8 (48766) 2-41-65.
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