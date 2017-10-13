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Героев отечественных фильмов заставят соблюдать ПДД

Героев отечественных фильмов заставят соблюдать ПДД

Минкульт совместно с МВД разрабатывает рекомендации для режиссёров и сценаристов.

Сотрудники ГИБДД совместно с экспертами Минкульта планируют обратиться к создателям фильмов и сериалов с просьбой показывать киногероев как образцовых водителей, которые строго соблюдают правила дорожного движения.

В сентябре федеральное правительство дало поручение МВД разработать соответствующие рекомендации для кинопроизводителей. Это должно стать мощным пропагандистским инструментом, повысить дисциплинированность автовладельцев и пешеходов.

Любопытный факт: рекомендации касаются только положительных киногероев. Предполагается, что их действия будут подсознательно восприниматься зрителями как правильные. А вот антагонисты смогут проезжать на красный свет, не пристёгиваться и не пропускать пешеходов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:43 0
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