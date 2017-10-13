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Суд обязал тульское министерство дать сиротам квартиры

Суд обязал тульское министерство дать сиротам квартиры

Иск в защиту прав сирот подал прокурор Привокзального района Тулы.

Решениями Советского районного суда от 11 октября 2017 года удовлетворены исковые требования прокурора Привокзального района Тулы, предъявленные в защиту жилищных прав двух туляков, относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд обязал министерство труда и социальной защиты Тульской области предоставить нуждающимся вне очереди благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда Тульской области по договору найма специализированного жилого помещения согласно нормам.

сегодня, в 12:46 +1
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