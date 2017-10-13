Суд обязал тульское министерство дать сиротам квартиры
Иск в защиту прав сирот подал прокурор Привокзального района Тулы.
Решениями Советского районного суда от 11 октября 2017 года удовлетворены исковые требования прокурора Привокзального района Тулы, предъявленные в защиту жилищных прав двух туляков, относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
Суд обязал министерство труда и социальной защиты Тульской области предоставить
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