Суд обязал тульское министерство дать сиротам квартиры

Решениями Советского районного суда от 11 октября 2017 года удовлетворены исковые требования прокурора Привокзального района Тулы, предъявленные в защиту жилищных прав двух туляков, относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд обязал министерство труда и социальной защиты Тульской области предоставить нуждающимся вне очереди благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда Тульской области по договору найма специализированного жилого помещения согласно нормам.