В Кимовске пьяный велосипедист столкнулся с «десяткой»

Фото УГИБДД по Тульской области.

Кстати, водитель ВАЗа отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

11 октября в 14.00 в Кимовске возле дома №16 по улице Коммунистической произошло ДТП: столкнулись автомобиль ВАЗ-21102 и велосипедист.

51-летний велосипедист находился в состоянии алкогольного опьянения (0,8 мг/л).

Водитель «десятки» скрылся с места ДТП. Его оперативно разыскали сотрудники ГИБДД. 32-летний мужчина от прохождения медосвидетельствования отказался.

Велосипедиста с телесными травмами госпитализировали.

Интересно, что водитель ВАЗа ранее был лишен водительских прав. Мужчину уже штрафовали за отказ от медосвидетельствования, за выезд на встречную полосу, за оставление места ДТП.