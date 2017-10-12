Фото УГИБДД по Тульской области.
В Кимовске пьяный велосипедист столкнулся с «десяткой»
Кстати, водитель ВАЗа отказался от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.
11 октября в 14.00 в Кимовске возле дома №16 по улице Коммунистической произошло ДТП: столкнулись автомобиль ВАЗ-21102 и велосипедист.
51-летний велосипедист находился в состоянии алкогольного опьянения (0,8 мг/л).
Водитель «десятки» скрылся с места ДТП. Его оперативно разыскали сотрудники ГИБДД. 32-летний мужчина от прохождения медосвидетельствования отказался.
Велосипедиста с телесными травмами госпитализировали.
Интересно, что водитель ВАЗа ранее был лишен водительских прав. Мужчину уже штрафовали за отказ от медосвидетельствования, за выезд на встречную полосу, за оставление места ДТП.
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