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Тульский суд освободил мужчину от выплаты алиментов после анализа ДНК

Тульский суд освободил мужчину от выплаты алиментов после анализа ДНК

Выяснилось, что должник не является биологическим отцом ребенка.

В отделе судебных приставов о взыскании алиментных платежей и дознанию по Туле УФССП России по Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании алиментов с уроженца города Парван Республики Афганистан.

Приставы выяснили, что должник приобрел гражданство России и зарегистрирован в Москве, но по адресу регистрации не проживал.

С судебным приставом-исполнителем связался представитель разыскиваемого должника и пояснил, что они обратились в суд об оспаривании отцовства.

После генетической экспертизы на установление отцовства выяснилось, что должник не является биологическим отцом ребенка.

В начале октября 2017 года суд признал правоту мужчины, и судебный пристав-исполнитель обратился в суд для прекращения исполнительного производства.

Суд принял решения об исключении из актовой записи сведений об отцовстве, а также об отмене решения суда о взыскании алиментов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:00 +3
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