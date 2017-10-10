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В Туле проходит акция «Вместе против наркотиков»

В Туле проходит акция «Вместе против наркотиков»

Если вам известны факты торговли наркотиками, сообщайте по указанным телефонам.

На территории Тульской области с 10 октября по 10 ноября проходит комплексная межведомственная акция «Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!».

В случаях, если вам стали известны факты торговли наркотиками, использования жилых помещений для их потребления, а также незаконного выращивания наркосодержащих растений (мака, конопли и т. д.) или места произрастания дикорастущих наркосодержащих растений позвоните по следующим телефонам:

Единая горячая линия антинаркотического

месячника

8−800−450−71−00

Тульский областной наркологический

диспансер

36−63−49

Детский телефон доверия для подростков и их родителей

8−800−200−01−22

УМВД России по Тульской области

тел. доверия: 32−22−85,

деж. часть: 32−22−49

Управление по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) УМВД России

по Тульской области

35−18−60

УМВД России по г. Туле

32−49−02, 32−49−60, 32−49−61

Отдел полиции «Криволученский»

УМВД России по г. Туле

45−94−10,

32−24−95

Отдел полиции «Зареченский»

УМВД России по г. Туле

32−40−00,

32−40−02

Отдел полиции «Привокзальный»

УМВД России по г. Туле

32−47−02,

32−47−00

Отделение полиции «Косогорское»

УМВД России по г. Туле

23−03−91

Отдел полиции «Советский»

УМВД России по г. Туле

32−48−00,

32−48−02

Отдел полиции «Центральный»

УМВД России по г. Туле

32−46−02,

31−14−77

Отдел полиции «Скуратовский»

УМВД России по г. Туле

31−40−22,

31−37−43

Отдел полиции «Ленинский»

УМВД России по г. Туле

72−50−02

Отделение полиции «Ильинское»

УМВД России по г. Туле

72−14−23

Горячая линия администрации города Тулы. Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 12.30, с 13.30 до 18.00. По пятницам с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00

33−11−37, 30−61−04

 

Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу

47−58−58

Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу

Телефон доверия по территориальному сектору «Шатское»

 

Телефон доверия по территориальному сектору «Медвенское»

 

41−62−39

 

72−30−11

 

72−96−88

 

Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу

30−19−15, 30−16−24

Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу

21−28−89

Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу

31−11−36
 

На период проведения месячника для анонимных обращений граждан будут размещены ящики по следующим адресам:

  • в приемной администрации города Тулы (г. Тула, пр. Ленина, д. 2, подъезд № 5);
  • г. Тула, ул. Литейная, 10;
  • г. Тула, ул. Демидовская, 56/1;
  • п. Ленинский, ул. Ленина, 12;
  • п. Рождественский, ул. 40 лет Октября, 1;
  • п. Обидимо, ул. Ленина, 6;
  • с. Хрущево, ул. Совхозная, 1;
  • п. Плеханово, ул. Заводская, 16;
  • г. Тула, ул. Болдина, д.50;
  • п. Косая Гора, ул. Пушкина, д.19;
  • п. Иншинский, д.34;
  • с. Федоровка, д.9;
  • г. Тула, ул. Тургеневская, д. 67;
  • пос. Южный, ул. Клубная, д.1;
  • с. Ильинка, ул. Центральная, д. 19-а, корпус 1;
  • г. Тула, ул. Вересаева, д.2;
  • г. Тула, ул. Марата, д. 162а;
  • п. Шатск, улица Ленина, д.10;
  • п. Молодежный, ул. Мира, д. 9

Офис МБУ «МЦ «Спектр» ул. Пушкинская, д.57

Филиал по Центральному территориальному округу:

  • ул. Обручева д.1/6;
  • ул. Рязанская д. 28 корп.2;
  • ул. Перекопская, д.5;
  • пр. Ленина, д.131;

Филиал по Советскому территориальному округу:

  • ул. Сойфера, д.1;
  • ул. Революции, д.24;

Филиал по Зареченскому территориальному округу:

  • ул. Пузакова, д.78;
  • ул. М. Горького, д.33;
  • ул. Комсомольская, д.20;
  • ул. Октябрьская, д. 38, корп.2;

Филиал по Пролетарскому территориальному округу:

  • ул. Майская, д.5;
  • ул. Плеханова, д.132;
  • ул. Пролетарская, д.28;

Филиал по Привокзальному территориальному округу:

  • п. Косая Гора, ул. М. Горького, д.32−34;
  • п. Косая Гора, ул. М. Горького, д.15;
  • Мясново, 4 проезд, д.66;
  • ул. Серебровская, 16 г;

«Патриотический центр «Юнга» им. В.Ф. Руднева» ул. Сойфера, д. 35.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:14 0
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