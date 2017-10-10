В Туле проходит акция «Вместе против наркотиков»
Если вам известны факты торговли наркотиками, сообщайте по указанным телефонам.
На территории Тульской области с 10 октября по 10 ноября проходит комплексная межведомственная акция «Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!».
В случаях, если вам стали известны факты торговли наркотиками, использования жилых помещений для их потребления, а также незаконного выращивания наркосодержащих растений (мака, конопли
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Единая горячая линия антинаркотического
месячника
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8−800−450−71−00
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Тульский областной наркологический
диспансер
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36−63−49
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Детский телефон доверия для подростков и их родителей
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8−800−200−01−22
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УМВД России по Тульской области
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тел. доверия: 32−22−85,
деж. часть: 32−22−49
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Управление по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) УМВД России
по Тульской области
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35−18−60
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УМВД России по г. Туле
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32−49−02, 32−49−60, 32−49−61
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Отдел полиции «Криволученский»
УМВД России по г. Туле
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45−94−10,
32−24−95
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Отдел полиции «Зареченский»
УМВД России по г. Туле
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32−40−00,
32−40−02
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Отдел полиции «Привокзальный»
УМВД России по г. Туле
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32−47−02,
32−47−00
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Отделение полиции «Косогорское»
УМВД России по г. Туле
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23−03−91
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Отдел полиции «Советский»
УМВД России по г. Туле
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32−48−00,
32−48−02
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Отдел полиции «Центральный»
УМВД России по г. Туле
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32−46−02,
31−14−77
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Отдел полиции «Скуратовский»
УМВД России по г. Туле
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31−40−22,
31−37−43
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Отдел полиции «Ленинский»
УМВД России по г. Туле
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72−50−02
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Отделение полиции «Ильинское»
УМВД России по г. Туле
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72−14−23
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Горячая линия администрации города Тулы. Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 12.30, с 13.30 до 18.00. По пятницам с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00
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33−11−37, 30−61−04
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Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу
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47−58−58
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Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу
Телефон доверия по территориальному сектору «Шатское»
Телефон доверия по территориальному сектору «Медвенское»
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41−62−39
72−30−11
72−96−88
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Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу
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30−19−15, 30−16−24
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Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу
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21−28−89
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Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу
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31−11−36
На период проведения месячника для анонимных обращений граждан будут размещены ящики по следующим адресам:
- в приемной администрации города Тулы (г. Тула, пр. Ленина, д. 2, подъезд № 5);
- г. Тула, ул. Литейная, 10;
- г. Тула, ул. Демидовская, 56/1;
- п. Ленинский, ул. Ленина, 12;
- п. Рождественский, ул. 40 лет Октября, 1;
- п. Обидимо, ул. Ленина, 6;
- с. Хрущево, ул. Совхозная, 1;
- п. Плеханово, ул. Заводская, 16;
- г. Тула, ул. Болдина, д.50;
- п. Косая Гора, ул. Пушкина, д.19;
- п. Иншинский, д.34;
- с. Федоровка, д.9;
- г. Тула, ул. Тургеневская, д. 67;
- пос. Южный, ул. Клубная, д.1;
- с. Ильинка, ул. Центральная, д. 19-а, корпус 1;
- г. Тула, ул. Вересаева, д.2;
- г. Тула, ул. Марата, д. 162а;
- п. Шатск, улица Ленина, д.10;
- п. Молодежный, ул. Мира, д. 9
Офис МБУ «МЦ «Спектр» ул. Пушкинская, д.57
Филиал по Центральному территориальному округу:
- ул. Обручева д.1/6;
- ул. Рязанская д. 28 корп.2;
- ул. Перекопская, д.5;
- пр. Ленина, д.131;
Филиал по Советскому территориальному округу:
- ул. Сойфера, д.1;
- ул. Революции, д.24;
Филиал по Зареченскому территориальному округу:
- ул. Пузакова, д.78;
- ул. М. Горького, д.33;
- ул. Комсомольская, д.20;
- ул. Октябрьская, д. 38, корп.2;
Филиал по Пролетарскому территориальному округу:
- ул. Майская, д.5;
- ул. Плеханова, д.132;
- ул. Пролетарская, д.28;
Филиал по Привокзальному территориальному округу:
- п. Косая Гора, ул. М. Горького, д.32−34;
- п. Косая Гора, ул. М. Горького, д.15;
- Мясново, 4 проезд, д.66;
- ул. Серебровская, 16 г;
«Патриотический центр «Юнга» им. В.Ф. Руднева» ул. Сойфера, д. 35.