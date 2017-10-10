В Туле проходит акция «Вместе против наркотиков»

Если вам известны факты торговли наркотиками, сообщайте по указанным телефонам.

На территории Тульской области с 10 октября по 10 ноября проходит комплексная межведомственная акция «Антинаркотический месячник «Вместе против наркотиков!».

В случаях, если вам стали известны факты торговли наркотиками, использования жилых помещений для их потребления, а также незаконного выращивания наркосодержащих растений (мака, конопли и т. д. ) или места произрастания дикорастущих наркосодержащих растений позвоните по следующим телефонам:

Единая горячая линия антинаркотического месячника 8−800−450−71−00 Тульский областной наркологический диспансер 36−63−49 Детский телефон доверия для подростков и их родителей 8−800−200−01−22 УМВД России по Тульской области тел. доверия: 32−22−85, деж. часть: 32−22−49 Управление по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) УМВД России по Тульской области 35−18−60 УМВД России по г. Туле 32−49−02, 32−49−60, 32−49−61 Отдел полиции «Криволученский» УМВД России по г. Туле 45−94−10, 32−24−95 Отдел полиции «Зареченский» УМВД России по г. Туле 32−40−00, 32−40−02 Отдел полиции «Привокзальный» УМВД России по г. Туле 32−47−02, 32−47−00 Отделение полиции «Косогорское» УМВД России по г. Туле 23−03−91 Отдел полиции «Советский» УМВД России по г. Туле 32−48−00, 32−48−02 Отдел полиции «Центральный» УМВД России по г. Туле 32−46−02, 31−14−77 Отдел полиции «Скуратовский» УМВД России по г. Туле 31−40−22, 31−37−43 Отдел полиции «Ленинский» УМВД России по г. Туле 72−50−02 Отделение полиции «Ильинское» УМВД России по г. Туле 72−14−23 Горячая линия администрации города Тулы. Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 12.30, с 13.30 до 18.00. По пятницам с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00 33−11−37, 30−61−04 Главное управление администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу 47−58−58 Главное управление администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Телефон доверия по территориальному сектору «Шатское» Телефон доверия по территориальному сектору «Медвенское» 41−62−39 72−30−11 72−96−88 Главное управление администрации города Тулы по Советскому территориальному округу 30−19−15, 30−16−24 Главное управление администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу 21−28−89 Главное управление администрации города Тулы по Центральному территориальному округу 31−11−36

На период проведения месячника для анонимных обращений граждан будут размещены ящики по следующим адресам:

в приемной администрации города Тулы (г. Тула, пр. Ленина, д. 2, подъезд № 5);

г. Тула, ул. Литейная, 10;

г. Тула, ул. Демидовская, 56/1;

п. Ленинский, ул. Ленина, 12;

п. Рождественский, ул. 40 лет Октября, 1;

п. Обидимо, ул. Ленина, 6;

с. Хрущево, ул. Совхозная, 1;

п. Плеханово, ул. Заводская, 16;

г. Тула, ул. Болдина, д.50;

п. Косая Гора, ул. Пушкина, д.19;

п. Иншинский, д.34;

с. Федоровка, д.9;

г. Тула, ул. Тургеневская, д. 67;

пос. Южный, ул. Клубная, д.1;

с. Ильинка, ул. Центральная, д. 19-а, корпус 1;

г. Тула, ул. Вересаева, д.2;

г. Тула, ул. Марата, д. 162а;

п. Шатск, улица Ленина, д.10;

п. Молодежный, ул. Мира, д. 9

Офис МБУ «МЦ «Спектр» ул. Пушкинская, д.57

Филиал по Центральному территориальному округу:

ул. Обручева д.1/6;

ул. Рязанская д. 28 корп.2;

ул. Перекопская, д.5;

пр. Ленина, д.131;

Филиал по Советскому территориальному округу:

ул. Сойфера, д.1;

ул. Революции, д.24;

Филиал по Зареченскому территориальному округу:

ул. Пузакова, д.78;

ул. М. Горького, д.33;

ул. Комсомольская, д.20;

ул. Октябрьская, д. 38, корп.2;

Филиал по Пролетарскому территориальному округу:

ул. Майская, д.5;

ул. Плеханова, д.132;

ул. Пролетарская, д.28;

Филиал по Привокзальному территориальному округу:

п. Косая Гора, ул. М. Горького, д.32−34;

п. Косая Гора, ул. М. Горького, д.15;

Мясново, 4 проезд, д.66;

ул. Серебровская, 16 г;

«Патриотический центр «Юнга» им. В.Ф. Руднева» ул. Сойфера, д. 35.