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В Тульском цирке – новый директор
Фото со странички Тамары Бортниковой в Фейсбуке.

В Тульском цирке – новый директор

На эту должность назначена Тамара Бортникова из Барнаула.

Сотрудникам и артистам тульского цирка уже представили нового руководителя. Имя Тамары Бортниковой уже указано на официальном сайте цирка.

Тамара Сергеевна Бортникова родом из города Рубцовск Алтайского края, жила в Барнауле, изучала Антикризисное управление предприятием в Алтайском госуниверситете.

Напомним, прежний директор Тульского цирка Николай Наумов был смещен с должности из-за отсутствия высшего образования.

сегодня, в 16:51 −1
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