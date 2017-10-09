Фото со странички Тамары Бортниковой в Фейсбуке.
В Тульском цирке – новый директор
На эту должность назначена Тамара Бортникова из Барнаула.
Сотрудникам и артистам тульского цирка уже представили нового руководителя. Имя Тамары Бортниковой уже указано на официальном сайте цирка.
Тамара Сергеевна Бортникова родом из города Рубцовск Алтайского края, жила в Барнауле, изучала Антикризисное управление предприятием в Алтайском госуниверситете.
Напомним, прежний директор Тульского цирка Николай Наумов был смещен с должности из-за отсутствия высшего образования.
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