В Тульском цирке – новый директор

Фото со странички Тамары Бортниковой в Фейсбуке.

На эту должность назначена Тамара Бортникова из Барнаула.

Сотрудникам и артистам тульского цирка уже представили нового руководителя. Имя Тамары Бортниковой уже указано на официальном сайте цирка.

Тамара Сергеевна Бортникова родом из города Рубцовск Алтайского края, жила в Барнауле, изучала Антикризисное управление предприятием в Алтайском госуниверситете.

Напомним, прежний директор Тульского цирка Николай Наумов был смещен с должности из-за отсутствия высшего образования.