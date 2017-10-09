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Подросток из Ясногорска напал на сверстника
Фото radiojl.ru

Подросток из Ясногорска напал на сверстника

«Добычей» 16-летнего молодого человека стал мобильный телефон.

В Ясногорске возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя. Юношу подозревают в разбойном нападении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

По версии следствия, вечером 3 октября в Ясногорске подозреваемый напал на одиннадцатиклассника. Злоумышленник сжал ему шею и нанес несколько ударов кулаком по голове. После этого молодой человек похитил у потерпевшего мобильный телефон.

Следователи установили, что ранее преступник и жертва знакомы не были.

Благодаря согласованным действиям сотрудников региональных управлений СК РФ по Тульской области и МВД России преступление раскрыли спустя несколько дней.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Расследование продолжается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:48 0
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Место
ЯсногорскТульская область

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