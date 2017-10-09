Подросток из Ясногорска напал на сверстника

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В Ясногорске возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего местного жителя. Юношу подозревают в разбойном нападении, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

По версии следствия, вечером 3 октября в Ясногорске подозреваемый напал на одиннадцатиклассника. Злоумышленник сжал ему шею и нанес несколько ударов кулаком по голове. После этого молодой человек похитил у потерпевшего мобильный телефон.

Следователи установили, что ранее преступник и жертва знакомы не были.

Благодаря согласованным действиям сотрудников региональных управлений СК РФ по Тульской области и МВД России преступление раскрыли спустя несколько дней.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Расследование продолжается.