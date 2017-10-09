новости
новости
Регистрация
В Туле назвали победителей регионального этапа VIII Всероссийского конкурса «Новый Взгляд»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле назвали победителей регионального этапа VIII Всероссийского конкурса «Новый Взгляд»

Победители регионального этапа представят Тульскую область в финале конкурса в Москве.

В Туле подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Новый взгляд», который проходил в регионе с 17 апреля по 29 сентября. Свои работы на конкурс представили молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.

Соревнование проводилось по трем номинациям: «социальный плакат», «социальный видеоролик» и специальная номинация — «Новый Взгляд глазами детей».

Всего на конкурс поступило более 100 работ на актуальные темы, среди которых: «Безопасность жизни», «Прокуратура против коррупции», «Мир равных возможностей», «Моя семья — мое богатство», «Проблемы молодежи» и многое другое.

В номинации «Социальный плакат» первое место 1 место занял Игорь Сизов с плакатом «Мы в ответе за тех, кого подключили» из Тулы.

В номинации «Социальный видеоролик» победил Асадбек Ахмедов  с роликом «Моя семья – мое богатство» из Веневского района. 

В специальной номинации «Новый Взгляд глазами детей» первой стала  тулячка Анастасия Артемюк с работой «Побег».

Победители и призеры конкурса получили дипломы и ценные подарки. Ребята, завоевавшие первые места, представят свои работы в финале Всероссийского конкурса, который пройдет в Москве в декабре этого года.

 

Всероссийский конкурс «Новый Взгляд» — крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы.

За 8 лет реализации проекта в адрес дирекции поступило около 38 000 работ из 85 регионов страны.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:01 0
Другие статьи по темам
Событие
Региональный этап Всероссийского конкурса Новый Взглядпобедителиучастникипризеры
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ДТП в центре Тулы в день закрытия мотосезона: подробности
ДТП в центре Тулы в день закрытия мотосезона: подробности
В Тульском цирке – новый директор
В Тульском цирке – новый директор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.