В Туле назвали победителей регионального этапа VIII Всероссийского конкурса «Новый Взгляд»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Новый взгляд», который проходил в регионе с 17 апреля по 29 сентября. Свои работы на конкурс представили молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет.

Соревнование проводилось по трем номинациям: «социальный плакат», «социальный видеоролик» и специальная номинация — «Новый Взгляд глазами детей».

Всего на конкурс поступило более 100 работ на актуальные темы, среди которых: «Безопасность жизни», «Прокуратура против коррупции», «Мир равных возможностей», «Моя семья — мое богатство», «Проблемы молодежи» и многое другое.

В номинации «Социальный плакат» первое место 1 место занял Игорь Сизов с плакатом «Мы в ответе за тех, кого подключили» из Тулы.

В номинации «Социальный видеоролик» победил Асадбек Ахмедов с роликом «Моя семья – мое богатство» из Веневского района.

В специальной номинации «Новый Взгляд глазами детей» первой стала тулячка Анастасия Артемюк с работой «Побег».

Победители и призеры конкурса получили дипломы и ценные подарки. Ребята, завоевавшие первые места, представят свои работы в финале Всероссийского конкурса, который пройдет в Москве в декабре этого года.

Всероссийский конкурс «Новый Взгляд» — крупнейший молодежный проект в области социальной рекламы.

За 8 лет реализации проекта в адрес дирекции поступило около 38 000 работ из 85 регионов страны.